Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons - Nen/a

Materials reciclats
Nike x LEGO® Collection
Pantalons - Nen/a
Aquests pantalons còmodes de teixit Woven, una peça versàtil que es pot combinar fàcilment, inclouen detalls de LEGO® que criden l'atenció. El teixit lleuger i repel·lent a l'aigua protegeix contra el vent i la pluja per omplir cada dia d'aventures, faci el temps que faci.
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre
- Model: IO3112-010
Nike x LEGO® Collection
Aquests pantalons còmodes de teixit Woven, una peça versàtil que es pot combinar fàcilment, inclouen detalls de LEGO® que criden l'atenció. El teixit lleuger i repel·lent a l'aigua protegeix contra el vent i la pluja per omplir cada dia d'aventures, faci el temps que faci.
Col·lecció Nike Football x LEGO
El joc no té límits amb Nike i The LEGO Group. Els detalls cromats completen el look.
Espai d'emmagatzematge ràpid
Les butxaques laterals són ideals per tenir a mà els bàsics.
Detalls del producte
- Cos: 100 % nylon. Folre de la part superior: 100 % polièster. Folre de la part inferior: 100 % nylon.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre
- Model: IO3112-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Nike x LEGO® Collection
Col·lecció Nike Football x LEGO®
Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces de LEGO que activen el joc per instint.
Esport sense límits
Hem redissenyat els clàssics. Peça a peça.
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