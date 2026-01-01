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Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons - Nen/a - Negre/Negre/Negre

Materials reciclats

Nike x LEGO® Collection

Pantalons - Nen/a

79,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons còmodes de teixit Woven, una peça versàtil que es pot combinar fàcilment, inclouen detalls de LEGO® que criden l'atenció. El teixit lleuger i repel·lent a l'aigua protegeix contra el vent i la pluja per omplir cada dia d'aventures, faci el temps que faci.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IO3112-010

Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Aquests pantalons còmodes de teixit Woven, una peça versàtil que es pot combinar fàcilment, inclouen detalls de LEGO® que criden l'atenció. El teixit lleuger i repel·lent a l'aigua protegeix contra el vent i la pluja per omplir cada dia d'aventures, faci el temps que faci.

Col·lecció Nike Football x LEGO

El joc no té límits amb Nike i The LEGO Group. Els detalls cromats completen el look.

Espai d'emmagatzematge ràpid

Les butxaques laterals són ideals per tenir a mà els bàsics.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % nylon. Folre de la part superior: 100 % polièster. Folre de la part inferior: 100 % nylon.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IO3112-010

Talles i ajustos

    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons - Nen/a

    Nike x LEGO® Collection

    79,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 36

    Col·lecció Nike Football x LEGO®

    Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces de LEGO que activen el joc per instint.

    Esport sense límits

    Hem redissenyat els clàssics. Peça a peça.

    LEGO, el logotip de LEGO, la Minifigura i les configuracions de peces i botons són marques registrades i/o drets d'autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tots els drets reservats.