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Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons curts de futbol Aero-FIT - Nen/a - Bright Concord/Negre/Lucky Green

Materials reciclats

Nike x LEGO® Collection

Pantalons curts de futbol Aero-FIT - Nen/a

79,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Des dels tirs lliures fins als córners i els serveis de banda, la tecnologia Aero-FIT integrada en aquests pantalons curts permet mantenir la frescor, la lleugeresa i la potència d'atac. Els colors brillants i els detalls hologràfics descol·loquen la defensa al llarg del partit.


  • Color mostrat: Bright Concord/Negre/Lucky Green
  • Model: IQ7144-458

Nike x LEGO® Collection

79,99 €

Des dels tirs lliures fins als córners i els serveis de banda, la tecnologia Aero-FIT integrada en aquests pantalons curts permet mantenir la frescor, la lleugeresa i la potència d'atac. Els colors brillants i els detalls hologràfics descol·loquen la defensa al llarg del partit.

Col·lecció Nike Football x LEGO

Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces LEGO que activen el joc per instint.

Calma i tranquil·litat

La tecnologia Nike Aero-FIT s'ha dissenyat per oferir la màxima transpirabilitat. Facilita la ventilació per mantenir la frescor quan les temperatures són altes. La tecnologia de capil·larització de la suor ajuda a mantenir la frescor i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Bright Concord/Negre/Lucky Green
  • Model: IQ7144-458

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 151 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Col·lecció Nike x LEGO® Pantalons curts de futbol Aero-FIT - Nen/a

    Nike x LEGO® Collection

    79,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 9

    Col·lecció Nike Football x LEGO®

    Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces de LEGO que activen el joc per instint.

    Esport sense límits

    Hem redissenyat els clàssics. Peça a peça.

    LEGO, el logotip de LEGO, la Minifigura i les configuracions de peces i botons són marques registrades i/o drets d'autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tots els drets reservats.