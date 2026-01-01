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Nike Club Rules
Samarreta
49,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
El cotó d'alta densitat afegeix un caient rígid i un toc estructurat a aquesta samarreta Club Rules. L'ajust és més ample al cos.
- Color mostrat: Negre/Obsidian
- Model: IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
El cotó d'alta densitat afegeix un caient rígid i un toc estructurat a aquesta samarreta Club Rules. L'ajust és més ample al cos.
Detalls del producte
- Pedaç NikeCourt
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Obsidian
- Model: IR6999-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
- La persona de la fotografia fa 191 cm d'alçada i porta una talla 2XL (Talles grans i per a persones altes)
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club Rules
49,99 €