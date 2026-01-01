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Nike Club Rules Samarreta - Negre/Obsidian

Nike Club Rules

Samarreta

49,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El cotó d'alta densitat afegeix un caient rígid i un toc estructurat a aquesta samarreta Club Rules. L'ajust és més ample al cos.


  • Color mostrat: Negre/Obsidian
  • Model: IR6999-010

Nike Club Rules

49,99 €

El cotó d'alta densitat afegeix un caient rígid i un toc estructurat a aquesta samarreta Club Rules. L'ajust és més ample al cos.

Detalls del producte

  • Pedaç NikeCourt
  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Obsidian
  • Model: IR6999-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 191 cm d'alçada i porta una talla 2XL (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Rules Samarreta

    Nike Club Rules

    49,99 €

    Completa el look

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