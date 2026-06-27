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Nike Club Pantalons jogger de teixit French Terry - Home - Negre/Negre/Blanc

Nike Club

Pantalons jogger de teixit French Terry - Home

54,99 €
Negre/Negre/Blanc
Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
Obsidian/Obsidian/Blanc
Pink Foam/Pink Foam/Blanc
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons jogger clàssics tenen un ajust ample a la part posterior i les cuixes i un toc entallat a la zona de canalé dels turmells. El teixit French Terry de densitat mitjana ofereix un tacte tan suau i còmode com el d'uns pantalons de xandall clàssics.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Aquests pantalons jogger clàssics tenen un ajust ample a la part posterior i les cuixes i un toc entallat a la zona de canalé dels turmells. El teixit French Terry de densitat mitjana ofereix un tacte tan suau i còmode com el d'uns pantalons de xandall clàssics.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.
  • La cintura elàstica i el cordó exterior rodó proporcionen un ajust còmode i personalitzable.
  • El tancament ocult amb botons de pressió a les butxaques posteriors et permet desar-hi objectes petits de manera segura.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Futura brodat
  • Butxaques per a les mans
  • Cos: 78-84 % cotó, 16-22 % polièster. Butxaca lateral/butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: FN3801-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (20)

4.5 estrelles

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club Pantalons jogger de teixit French Terry - Home

Nike Club

54,99 €

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