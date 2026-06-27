Nike Club Pantalons jogger de teixit French Terry - Home

ElodyK819250535
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Aquests pantalons jogger clàssics tenen un ajust ample a la part posterior i les cuixes i un toc entallat a la zona de canalé dels turmells. El teixit French Terry de densitat mitjana ofereix un tacte tan suau i còmode com el d'uns pantalons de xandall clàssics.
Nike Club
Aquests pantalons jogger clàssics tenen un ajust ample a la part posterior i les cuixes i un toc entallat a la zona de canalé dels turmells. El teixit French Terry de densitat mitjana ofereix un tacte tan suau i còmode com el d'uns pantalons de xandall clàssics.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
ElodyK819250535
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Guido680484570
Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg
Dobre dresy
Grzegorz882839540
Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.
Nike Club