Nike Club
Pantalons entallats - Home
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Hem confeccionat pantalons amb la longitud i les proporcions perfectes per fer destacar les teves sabatilles. Presenten un ajust folgat, lleugerament entallat i cropped, dissenyat per arribar a la llengüeta de les teves sabatilles de perfil baix.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IQ4941-010
Nike Club
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Hem confeccionat pantalons amb la longitud i les proporcions perfectes per fer destacar les teves sabatilles. Presenten un ajust folgat, lleugerament entallat i cropped, dissenyat per arribar a la llengüeta de les teves sabatilles de perfil baix.
Avantatges
- La lona de cotó de densitat mitjana és còmoda i resistent.
- Costures en relleu al camal per oferir un estil clàssic.
- La cintura elàstica amb cordó es combina amb una bragueta amb cremallera i tancament amb botó.
Detalls del producte
- Logotip Nike Futura brodat
- Butxaques per a les mans
- Butxaca posterior amb tancament amb botó de pressió
- Cos: 100 % cotó. Interior de les butxaques: 87 % polièster, 13 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IQ4941-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- La persona de la fotografia per a talles grans i per a persones altes porta una talla 3XL i fa 183 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club