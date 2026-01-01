triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 11
Nike Club Pantalons entallats - Home - Negre/Blanc

Nike Club

Pantalons entallats - Home

99,99 €
Negre/Blanc
Obsidian/Blanc
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Hem confeccionat pantalons amb la longitud i les proporcions perfectes per fer destacar les teves sabatilles. Presenten un ajust folgat, lleugerament entallat i cropped, dissenyat per arribar a la llengüeta de les teves sabatilles de perfil baix.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IQ4941-010

Nike Club

99,99 €

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Hem confeccionat pantalons amb la longitud i les proporcions perfectes per fer destacar les teves sabatilles. Presenten un ajust folgat, lleugerament entallat i cropped, dissenyat per arribar a la llengüeta de les teves sabatilles de perfil baix.

Avantatges

  • La lona de cotó de densitat mitjana és còmoda i resistent.
  • Costures en relleu al camal per oferir un estil clàssic.
  • La cintura elàstica amb cordó es combina amb una bragueta amb cremallera i tancament amb botó.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Futura brodat
  • Butxaques per a les mans
  • Butxaca posterior amb tancament amb botó de pressió
  • Cos: 100 % cotó. Interior de les butxaques: 87 % polièster, 13 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IQ4941-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia per a talles grans i per a persones altes porta una talla 3XL i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Club.

    Nike Club Pantalons entallats - Home

    Nike Club

    99,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 9