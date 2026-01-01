Nike Club
Pantalons elàstics rectes - Home
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons estan confeccionats amb un teixit Knit transpirable i elàstic que té un caient semblant al del teixit Woven. El seu ajust tradicional i relaxat presenta un tall recte a tot el camal i una vora que s'obre al voltant de les sabatilles.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IO3782-451
Nike Club
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons estan confeccionats amb un teixit Knit transpirable i elàstic que té un caient semblant al del teixit Woven. El seu ajust tradicional i relaxat presenta un tall recte a tot el camal i una vora que s'obre al voltant de les sabatilles.
Detalls del producte
- Logotip Nike Futura brodat
- Butxaques per a les mans
- Butxaca oberta a la part posterior
- Cos: 44 % cotó, 43 % polièster, 13 % elastà. Interior de les butxaques: 87 % polièster, 13 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IO3782-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 191 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club