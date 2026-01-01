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Nike Club Pantalons elàstics rectes - Home - Obsidian/Blanc

Nike Club

Pantalons elàstics rectes - Home

99,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons estan confeccionats amb un teixit Knit transpirable i elàstic que té un caient semblant al del teixit Woven. El seu ajust tradicional i relaxat presenta un tall recte a tot el camal i una vora que s'obre al voltant de les sabatilles.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IO3782-451

Nike Club

99,99 €

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons estan confeccionats amb un teixit Knit transpirable i elàstic que té un caient semblant al del teixit Woven. El seu ajust tradicional i relaxat presenta un tall recte a tot el camal i una vora que s'obre al voltant de les sabatilles.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Futura brodat
  • Butxaques per a les mans
  • Butxaca oberta a la part posterior
  • Cos: 44 % cotó, 43 % polièster, 13 % elastà. Interior de les butxaques: 87 % polièster, 13 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IO3782-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 191 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Pantalons elàstics rectes - Home

    Nike Club

    99,99 €

    Completa el look

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