Materials reciclats
Nike Club
Pantalons de xandall - Home
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons d'esport tradicionals estan confeccionats amb un teixit Woven elegant i presenten un disseny de camals rectes amb cordons elàstics a la vora per adaptar-ne el look a les sabatilles.
- Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
- Model: IQ6278-010
Nike Club
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons d'esport tradicionals estan confeccionats amb un teixit Woven elegant i presenten un disseny de camals rectes amb cordons elàstics a la vora per adaptar-ne el look a les sabatilles.
Avantatges
- El folre complet de malla ofereix comoditat i transpirabilitat.
- Els panells laterals els doten d'un estil intemporal.
Detalls del producte
- Logotip Nike Club brodat
- Butxaques per a les mans
- Butxaca posterior amb tancament amb botó de pressió
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
- Model: IQ6278-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 191 cm d'alçada
- La persona de la fotografia per a talles grans i per a persones altes porta una talla 3XL i fa 183 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club