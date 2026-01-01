triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 12
Nike Club Pantalons de xandall - Home - Negre/Sanddrift/Sanddrift

Materials reciclats

Nike Club

Pantalons de xandall - Home

94,99 €
Negre/Sanddrift/Sanddrift
Fir/Phantom/Phantom
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons d'esport tradicionals estan confeccionats amb un teixit Woven elegant i presenten un disseny de camals rectes amb cordons elàstics a la vora per adaptar-ne el look a les sabatilles.


  • Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
  • Model: IQ6278-010

Nike Club

94,99 €

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons d'esport tradicionals estan confeccionats amb un teixit Woven elegant i presenten un disseny de camals rectes amb cordons elàstics a la vora per adaptar-ne el look a les sabatilles.

Avantatges

  • El folre complet de malla ofereix comoditat i transpirabilitat.
  • Els panells laterals els doten d'un estil intemporal.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Club brodat
  • Butxaques per a les mans
  • Butxaca posterior amb tancament amb botó de pressió
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
  • Model: IQ6278-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 191 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia per a talles grans i per a persones altes porta una talla 3XL i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Club.

    Nike Club Pantalons de xandall - Home

    Nike Club

    94,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 5