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Club Nike Sportswear Càrdigan - Nen/a - Negre/Sanddrift/Sanddrift

Club Nike Sportswear

Càrdigan - Nen/a

54,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un càrdigan elegant, però esportiu. Elegant però informal. El nostre jersei amb botons està confeccionat amb teixit French Terry i és un bàsic còmode que pots portar per enaltir qualsevol conjunt i mantenir la comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
  • Model: IM5082-010

Club Nike Sportswear

54,99 €

Un càrdigan elegant, però esportiu. Elegant però informal. El nostre jersei amb botons està confeccionat amb teixit French Terry i és un bàsic còmode que pots portar per enaltir qualsevol conjunt i mantenir la comoditat.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
  • Dissenyada amb un ajust relaxat per oferir un estil folgat i fàcil de combinar amb altres peces.

Detalls del producte

  • Logotips Swoosh i Nike brodats
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
  • Model: IM5082-010

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 145 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla S i fa 137 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Club Nike Sportswear Càrdigan - Nen/a

    Club Nike Sportswear

    54,99 €

    Completa el look