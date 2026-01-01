Club Nike Sportswear
Càrdigan - Nen/a
Un càrdigan elegant, però esportiu. Elegant però informal. El nostre jersei amb botons està confeccionat amb teixit French Terry i és un bàsic còmode que pots portar per enaltir qualsevol conjunt i mantenir la comoditat.
- Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
- Model: IM5082-010
Club Nike Sportswear
Un càrdigan elegant, però esportiu. Elegant però informal. El nostre jersei amb botons està confeccionat amb teixit French Terry i és un bàsic còmode que pots portar per enaltir qualsevol conjunt i mantenir la comoditat.
Avantatges
- El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
- Dissenyada amb un ajust relaxat per oferir un estil folgat i fàcil de combinar amb altres peces.
Detalls del producte
- Logotips Swoosh i Nike brodats
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Sanddrift/Sanddrift
- Model: IM5082-010
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 145 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla S i fa 137 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Club Nike Sportswear