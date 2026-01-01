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Nike Club Gorra de teixit texà sense estructura - Nen/a - College Navy/Blanc

Nike Club

Gorra de teixit texà sense estructura - Nen/a

27,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta gorra de beisbol clàssica de teixit texà presenta l'estil Nike Swoosh amb un tancament amb corretja regulable per gaudir d'un ajust personalitzable i còmode. La visera corbada i la banda absorbent interior mantenen la frescor i la transpirabilitat mentre els més petits es diverteixen sota el sol.


  • Color mostrat: College Navy/Blanc
  • Model: IO8231-419

Nike Club

27,99 €

Aquesta gorra de beisbol clàssica de teixit texà presenta l'estil Nike Swoosh amb un tancament amb corretja regulable per gaudir d'un ajust personalitzable i còmode. La visera corbada i la banda absorbent interior mantenen la frescor i la transpirabilitat mentre els més petits es diverteixen sota el sol.

Avantatges

  • L'ajust és de profunditat mitjana.
  • La visera és corbada.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Navy/Blanc
  • Model: IO8231-419

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Gorra de teixit texà sense estructura - Nen/a

    Nike Club

    27,99 €

    Completa el look