Nike Club
Gorra de teixit texà sense estructura - Nen/a
Aquesta gorra de beisbol clàssica de teixit texà presenta l'estil Nike Swoosh amb un tancament amb corretja regulable per gaudir d'un ajust personalitzable i còmode. La visera corbada i la banda absorbent interior mantenen la frescor i la transpirabilitat mentre els més petits es diverteixen sota el sol.
- Color mostrat: College Navy/Blanc
- Model: IO8231-419
Nike Club
Aquesta gorra de beisbol clàssica de teixit texà presenta l'estil Nike Swoosh amb un tancament amb corretja regulable per gaudir d'un ajust personalitzable i còmode. La visera corbada i la banda absorbent interior mantenen la frescor i la transpirabilitat mentre els més petits es diverteixen sota el sol.
Avantatges
- L'ajust és de profunditat mitjana.
- La visera és corbada.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: College Navy/Blanc
- Model: IO8231-419
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club