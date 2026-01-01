 
Imatge 1 de 6
Nike Club Gorra de pintor de teixit texà sense estructura - College Navy/Pink Foam

Materials reciclats

Nike Club

Gorra de pintor de teixit texà sense estructura

34,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Una tècnica de pintura amb aerògraf aporta un look retro i desgastat a aquesta gorra texana Club. Presenta una visera corbada i una profunditat mitjana per oferir un look clàssic. A


  • Color mostrat: College Navy/Pink Foam
  • Model: IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

Una tècnica de pintura amb aerògraf aporta un look retro i desgastat a aquesta gorra texana Club. Presenta una visera corbada i una profunditat mitjana per oferir un look clàssic. A

Detalls del producte

  • Pedaç teixit
  • Corretja regulable a la part posterior
  • Tancament lliscant metàl·lic
  • Cos: 100 % cotó. Folre del panell frontal: 100 % polièster.
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Navy/Pink Foam
  • Model: IQ1314-419

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Club.

    Nike Club Gorra de pintor de teixit texà sense estructura

    Nike Club

    34,99 €

    Completa el look