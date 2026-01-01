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Materials reciclats
Nike Club
Gorra de pintor de teixit texà sense estructura
34,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Una tècnica de pintura amb aerògraf aporta un look retro i desgastat a aquesta gorra texana Club. Presenta una visera corbada i una profunditat mitjana per oferir un look clàssic. A
- Color mostrat: College Navy/Pink Foam
- Model: IQ1314-419
Nike Club
34,99 €
Una tècnica de pintura amb aerògraf aporta un look retro i desgastat a aquesta gorra texana Club. Presenta una visera corbada i una profunditat mitjana per oferir un look clàssic. A
Detalls del producte
- Pedaç teixit
- Corretja regulable a la part posterior
- Tancament lliscant metàl·lic
- Cos: 100 % cotó. Folre del panell frontal: 100 % polièster.
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: College Navy/Pink Foam
- Model: IQ1314-419
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club
34,99 €