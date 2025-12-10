Nike Club Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry - Home

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Aquesta dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club ofereix comoditat amb un look clàssic i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.
Nike Club
Aquesta dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club ofereix comoditat amb un look clàssic i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
A bit oversized
JorgeRua74
Um pouco oversized
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Nike Club