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Nike Club Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry - Home - Negre/Negre/Blanc

Nike Club

Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry - Home

69,99 €
Negre/Negre/Blanc
Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club ofereix comoditat amb un look clàssic i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: FN3884-010

Nike Club

69,99 €

Aquesta dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike Club ofereix comoditat amb un look clàssic i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.

Avantatges

  • L'ajust estàndard s'ha dissenyat per oferir un ajust ample al cos que fa que sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba.
  • La caputxa amb doble capa proporciona més calidesa.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Futura brodat
  • Butxaca oberta i dividida
  • Vora i punys elàstics
  • Cos/folre de la caputxa: 80-84 % cotó, 16-20 % polièster.
  • Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: FN3884-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 175 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

4 estrelles

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Nike Club Dessuadora amb caputxa i cremallera completa de teixit French Terry - Home

Nike Club

69,99 €

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