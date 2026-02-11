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Nike Club Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home - Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc

Nike Club

Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home

64,99 €
Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
Negre/Negre/Blanc
Obsidian/Obsidian/Blanc
Magenta clar/Magenta clar/Blanc
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa Nike Club està confeccionada amb un teixit French Terry suau. Té un ajust clàssic que ofereix un ajust ample al cos i fa que sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba.


  • Color mostrat: Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
  • Model: FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Aquesta dessuadora amb caputxa Nike Club està confeccionada amb un teixit French Terry suau. Té un ajust clàssic que ofereix un ajust ample al cos i fa que sigui fàcil de combinar amb altres peces de roba.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.
  • La caputxa de teixit Fleece de doble capa afegeix suavitat i calidesa.

Detalls del producte

  • Cordó rodó trenat
  • Logotip Nike Futura brodat
  • Butxaca oberta
  • Vora i punys elàstics
  • Cos/folre de la caputxa: 80-84 % cotó, 16-20 % polièster.
  • Els percentatges de cada material poden variar. Consulta l'etiqueta per veure les proporcions exactes.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
  • Model: FN3866-063

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (5)

3.8 estrelles

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Nike Club Dessuadora amb caputxa de teixit French Terry - Home

Nike Club

64,99 €