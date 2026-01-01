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Nike City Bufanda de teixit Knit - College Grey/Sail

Nike City

Bufanda de teixit Knit

44,99 €
College Grey/Sail
Negre/Negre
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Equipa't per combatre el fred amb aquesta bufanda de teixit Knit agradable.


  • Color mostrat: College Grey/Sail
  • Model: II5187-043

Nike City

44,99 €

Equipa't per combatre el fred amb aquesta bufanda de teixit Knit agradable.

Detalls del producte

  • 41 % polièster, 33 % viscosa, 14 % nylon, 12 % elastà
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: College Grey/Sail
  • Model: II5187-043

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike City Bufanda de teixit Knit

    Nike City

    44,99 €

    Completa el look

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