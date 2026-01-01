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Nike City
Bufanda de teixit Knit
44,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Equipa't per combatre el fred amb aquesta bufanda de teixit Knit agradable.
- Color mostrat: College Grey/Sail
- Model: II5187-043
Nike City
44,99 €
Equipa't per combatre el fred amb aquesta bufanda de teixit Knit agradable.
Detalls del producte
- 41 % polièster, 33 % viscosa, 14 % nylon, 12 % elastà
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: College Grey/Sail
- Model: II5187-043
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike City
44,99 €