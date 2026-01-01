Materials reciclats
Chicago Bulls Statement Edition
Jaqueta Jordan NBA MVP - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.
No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb aquesta jaqueta Statement Edition MVP.
- Color mostrat: Anthracite
- Model: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb aquesta jaqueta Statement Edition MVP.
Detalls del producte
- Cos: 100 % nylon. Folre del cos: 100 % polièster. Folre de les mànigues: 100 % nylon.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Anthracite
- Model: IB0022-060
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
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Chicago Bulls Statement Edition