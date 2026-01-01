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Chicago Bulls Statement Edition Jaqueta Jordan NBA MVP - Home - Anthracite

Materials reciclats

Chicago Bulls Statement Edition

Jaqueta Jordan NBA MVP - Home

134,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres reciclades, almenys, en un 75 %.

No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb aquesta jaqueta Statement Edition MVP.


  • Color mostrat: Anthracite
  • Model: IB0022-060

Chicago Bulls Statement Edition

134,99 €

No et pots treure del cap els Chicago Bulls, sigui a les teves estones lliures o durant la lliga. Representa'ls, tant si surts al carrer com si celebres una ratxa de victòries, amb aquesta jaqueta Statement Edition MVP.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % nylon. Folre del cos: 100 % polièster. Folre de les mànigues: 100 % nylon.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Anthracite
  • Model: IB0022-060

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Chicago Bulls Statement Edition Jaqueta Jordan NBA MVP - Home

    Chicago Bulls Statement Edition

    134,99 €

    Completa el look