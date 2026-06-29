Chicago Bulls Courtside Samarreta Jordan '85 NBA Statement - Home

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Si t'encanten els Bulls, llueix el seu escut al pit! Aquesta samarreta Statement especial, amb un estampat d'esprai, és perfecta per demostrar la passió pel teu equip.
Chicago Bulls Courtside
Si t'encanten els Bulls, llueix el seu escut al pit! Aquesta samarreta Statement especial, amb un estampat d'esprai, és perfecta per demostrar la passió pel teu equip.
El teixit de cotó d'alta densitat té un tacte estructurat i un caient rígid.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.5 estrelles
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
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Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside