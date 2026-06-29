 
Imatge 1 de 2
Chicago Bulls Courtside Samarreta Jordan '85 NBA Statement - Home - Blanc

Chicago Bulls Courtside

Samarreta Jordan '85 NBA Statement - Home

30 % de descompte
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si t'encanten els Bulls, llueix el seu escut al pit! Aquesta samarreta Statement especial, amb un estampat d'esprai, és perfecta per demostrar la passió pel teu equip.


  • Color mostrat: Blanc
  • Model: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

30 % de descompte

Si t'encanten els Bulls, llueix el seu escut al pit! Aquesta samarreta Statement especial, amb un estampat d'esprai, és perfecta per demostrar la passió pel teu equip.

Avantatges

El teixit de cotó d'alta densitat té un tacte estructurat i un caient rígid.

Detalls del producte

  • Coll de canalé
  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc
  • Model: IF4523-100

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

4.5 estrelles

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Samarreta Jordan '85 NBA Statement - Home

Chicago Bulls Courtside

30 % de descompte

Completa el look