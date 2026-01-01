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Chicago Bulls Courtside Pantalons curts d'entrenament de malla Jordan Dri-FIT NBA - Home - Negre/University Red

Materials reciclats

Chicago Bulls Courtside

Pantalons curts d'entrenament de malla Jordan Dri-FIT NBA - Home

74,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

La passió per l'equip és per sempre. I la teva lleialtat als Bulls? Ferma i arrelada. Aquests pantalons curts d'entrenament demostren aquesta lleialtat de manera descarada i directa amb la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor.


  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HV9705-010

Chicago Bulls Courtside

74,99 €

La passió per l'equip és per sempre. I la teva lleialtat als Bulls? Ferma i arrelada. Aquests pantalons curts d'entrenament demostren aquesta lleialtat de manera descarada i directa amb la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Cintura elàstica amb cordó
  • Butxaques laterals
  • Cos i folre: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HV9705-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Chicago Bulls Courtside Pantalons curts d'entrenament de malla Jordan Dri-FIT NBA - Home

    Chicago Bulls Courtside

    74,99 €

    Completa el look