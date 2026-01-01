Materials reciclats
Chicago Bulls Courtside
Pantalons curts d'entrenament de malla Jordan Dri-FIT NBA - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
La passió per l'equip és per sempre. I la teva lleialtat als Bulls? Ferma i arrelada. Aquests pantalons curts d'entrenament demostren aquesta lleialtat de manera descarada i directa amb la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor.
- Color mostrat: Negre/University Red
- Model: HV9705-010
Chicago Bulls Courtside
La passió per l'equip és per sempre. I la teva lleialtat als Bulls? Ferma i arrelada. Aquests pantalons curts d'entrenament demostren aquesta lleialtat de manera descarada i directa amb la tecnologia Dri-FIT que capil·laritza la suor.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Cintura elàstica amb cordó
- Butxaques laterals
- Cos i folre: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/University Red
- Model: HV9705-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Chicago Bulls Courtside