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Chicago Bulls Club Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home - University Red/Blanc

Chicago Bulls Club

Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home

74,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un teixit Fleece suau es combina amb l'estil dels Bulls. Té tot el que t'agrada d'una dessuadora amb caputxa Nike amb un toc d'estil per als aficionats de debò.


  • Color mostrat: University Red/Blanc
  • Model: HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

Un teixit Fleece suau es combina amb l'estil dels Bulls. Té tot el que t'agrada d'una dessuadora amb caputxa Nike amb un toc d'estil per als aficionats de debò.

Detalls del producte

  • Cos/folre de la caputxa: 79 % cotó, 21 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: University Red/Blanc
  • Model: HM9872-657

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Chicago Bulls Club Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home

Chicago Bulls Club

74,99 €

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