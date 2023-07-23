Chicago Bulls Association Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Els pantalons curts Association Edition Swingman dels Chicago Bulls s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Aquesta peça està confeccionada amb fibres que capil·laritzen la suor i incorporen butxaques laterals de fàcil accés. A més, els detalls de disseny combinen amb el look que porten els jugadors del teu equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
Chicago Bulls Association Edition
INSPIRACIÓ AUTÈNTICA EN L'NBA.
Els pantalons curts Association Edition Swingman dels Chicago Bulls s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Aquesta peça està confeccionada amb fibres que capil·laritzen la suor i incorporen butxaques laterals de fàcil accés. A més, els detalls de disseny combinen amb el look que porten els jugadors del teu equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition