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Chicago Bulls Association Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home - Blanc/University Red/Negre

Materials reciclats

Chicago Bulls Association Edition

Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

69,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Els pantalons curts Association Edition Swingman dels Chicago Bulls s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Aquesta peça està confeccionada amb fibres que capil·laritzen la suor i incorporen butxaques laterals de fàcil accés. A més, els detalls de disseny combinen amb el look que porten els jugadors del teu equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.


  • Color mostrat: Blanc/University Red/Negre
  • Model: AJ5592-100

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

INSPIRACIÓ AUTÈNTICA EN L'NBA.

Els pantalons curts Association Edition Swingman dels Chicago Bulls s'inspiren en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Aquesta peça està confeccionada amb fibres que capil·laritzen la suor i incorporen butxaques laterals de fàcil accés. A més, els detalls de disseny combinen amb el look que porten els jugadors del teu equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Teixit de malla de doble punt lleuger i durador.
  • Obertures a la vora per afavorir la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Ajust estàndard que aporta una sensació folgada i natural
  • Butxaques planes laterals
  • 100 % polièster reciclat
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/University Red/Negre
  • Model: AJ5592-100

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Chicago Bulls Association Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

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