 
Imatge 1 de 6
Chelsea FC Victori One Xancletes Nike - Home - Negre/Multicolor/Blanc

Chelsea FC Victori One

Xancletes Nike - Home

42,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Les xancletes Chelsea FC Victori One són unes xancletes imprescindibles per als dies de sol que t'acompanyaran durant les activitats del dia a dia. Tot i que són subtils, actualitzacions com el tancament amb veta adherent més ample i l'escuma més suau fan que siguin perfectes per al descans. Segueix endavant per sentir una comoditat infinita als peus.


  • Color mostrat: Negre/Multicolor/Blanc
  • Model: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

42,99 €

Les xancletes Chelsea FC Victori One són unes xancletes imprescindibles per als dies de sol que t'acompanyaran durant les activitats del dia a dia. Tot i que són subtils, actualitzacions com el tancament amb veta adherent més ample i l'escuma més suau fan que siguin perfectes per al descans. Segueix endavant per sentir una comoditat infinita als peus.

Avantatges

  • El disseny anatòmic confeccionat amb escuma suau ofereix un amortiment lleuger.
  • La plantilla texturada afegeix adherència per mantenir els peus a lloc.
  • La corretja gruixuda i enconxada amb vores arrodonides proporciona més comoditat.
  • El disseny més ample aporta més espai per adaptar-se a més talles.
  • El patró de la sola exterior proporciona tracció tant a la sorra com al carrer.

Detalls del producte

  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Multicolor/Blanc
  • Model: IX3940-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f

    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Chelsea FC Victori One Xancletes Nike - Home

Chelsea FC Victori One

42,99 €

Completa el look