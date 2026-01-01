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Chelsea FC Tech Fleece Pantalons curts de futbol Nike - Home - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Pantalons curts Nike de futbol - Home

84,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

El teixit Tech Fleece prèmium és lleuger i suau, tant per dins com per fora, per proporcionar molta calidesa sense afegir volum i animar el Chelsea FC, independentment de les temperatures.


  • Color mostrat: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Model: IQ4964-426

Chelsea FC Tech Fleece

84,99 €

El teixit Tech Fleece prèmium és lleuger i suau, tant per dins com per fora, per proporcionar molta calidesa sense afegir volum i animar el Chelsea FC, independentment de les temperatures.

Detalls del producte

  • Cos: 53 % cotó, 47 % polièster. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Model: IQ4964-426

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea FC Tech Fleece Pantalons curts de futbol Nike - Home

    Chelsea FC Tech Fleece

    84,99 €

    Completa el look

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