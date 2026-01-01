Chelsea FC Tech Fleece Pantalons curts de futbol Nike - Home

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Chelsea FC Tech Fleece
Pantalons curts Nike de futbol - Home
84,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
El teixit Tech Fleece prèmium és lleuger i suau, tant per dins com per fora, per proporcionar molta calidesa sense afegir volum i animar el Chelsea FC, independentment de les temperatures.
- Color mostrat: Pitch Blue/Midwest Gold
- Model: IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €
El teixit Tech Fleece prèmium és lleuger i suau, tant per dins com per fora, per proporcionar molta calidesa sense afegir volum i animar el Chelsea FC, independentment de les temperatures.
Detalls del producte
- Cos: 53 % cotó, 47 % polièster. Interior de la butxaca (costat del dors de la mà): 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pitch Blue/Midwest Gold
- Model: IQ4964-426
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €