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Chelsea FC Strike+ SE Pantalons de futbol Nike de teixit Woven Repel - Home - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Materials reciclats

Chelsea FC Strike+ SE

Pantalons de futbol de teixit Woven Nike Repel - Home

89,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres 100% reciclades.

T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Aquests pantalons, amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, inclouen una coberta de nylon repel·lent a l'aigua i un folre de malla per mantenir la transpirabilitat i la frescor.


  • Color mostrat: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Model: IB3858-426

Chelsea FC Strike+ SE

89,99 €

T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Aquests pantalons, amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, inclouen una coberta de nylon repel·lent a l'aigua i un folre de malla per mantenir la transpirabilitat i la frescor.

Detalls del producte

  • Butxaques amb cremallera
  • Cintura elàstica
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Model: IB3858-426

Talles i ajustos

    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
    • Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.

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    Chelsea FC Strike+ SE Pantalons de futbol Nike de teixit Woven Repel - Home

    Chelsea FC Strike+ SE

    89,99 €

    Completa el look

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