Chelsea FC Strike+ SE Pantalons de futbol Nike de teixit Woven Repel - Home

Materials reciclats
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalons de futbol de teixit Woven Nike Repel - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres 100% reciclades.
T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Aquests pantalons, amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, inclouen una coberta de nylon repel·lent a l'aigua i un folre de malla per mantenir la transpirabilitat i la frescor.
- Color mostrat: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Model: IB3858-426
Chelsea FC Strike+ SE
T'animes a afegir una pinzellada dels 90 a la teva col·lecció del Chelsea FC? Aquests pantalons, amb el clàssic logotip del club i els populars detalls en taronja, inclouen una coberta de nylon repel·lent a l'aigua i un folre de malla per mantenir la transpirabilitat i la frescor.
Detalls del producte
- Butxaques amb cremallera
- Cintura elàstica
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Model: IB3858-426
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El nylon reciclat dels productes de Nike s'aprofita per elaborar una gran varietat de materials que s'utilitzen per fabricar pistes de tennis o xarxes per pescar. El nylon es neteja, es classifica i es talla en llàmines. Després, se sotmet a processos de reciclatge químics o mecànics per crear fils nous de nylon reciclat.
- Les peces confeccionades amb materials fabricats fets amb nylon reciclat redueixen les emissions de diòxid de carboni fins a un 50 % en comparació amb el nylon nou.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Chelsea FC Strike+ SE.
Chelsea FC Strike+ SE