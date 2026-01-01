triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Chelsea FC Strike Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home - Pitch Blue/Blanc/Midwest Gold

Materials reciclats

Chelsea FC Strike

Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home

74,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

La tecnologia que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i els detalls de disseny específics per a les estrelles de futbol del futur mantenen la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.


  • Color mostrat: Pitch Blue/Blanc/Midwest Gold
  • Model: II2797-426

Chelsea FC Strike

74,99 €

La tecnologia que capil·laritza la suor, l'ajust entallat i els detalls de disseny específics per a les estrelles de futbol del futur mantenen la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.

Avantatges

  • Els baixos amb cremallera t'ajuden a posar-te i treure't els pantalons fàcilment amb les sabatilles o botes posades.
  • El teixit Knit elàstic afavoreix la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Cos: 91 % polièster, 9 % elastà. Panells, malla: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue/Blanc/Midwest Gold
  • Model: II2797-426

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Chelsea FC Strike.

    Chelsea FC Strike Pantalons de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home

    Chelsea FC Strike

    74,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 7