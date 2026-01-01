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Chelsea FC Phoenix Fleece Dessuadora de futbol oversized amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona - Blau brillant/Blanc

Phoenix Fleece Chelsea FC

Dessuadora de futbol oversized amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona

79,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Transforma el teu fons d'armari amb aquesta dessuadora amb caputxa del Chelsea FC. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.


  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc
  • Model: II3142-452

Phoenix Fleece Chelsea FC

79,99 €

Transforma el teu fons d'armari amb aquesta dessuadora amb caputxa del Chelsea FC. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.

Avantatges

  • Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.
  • El cordó et permet portar la caputxa folgada o cenyida quan fa fred.

Detalls del producte

  • Butxaques frontals
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc
  • Model: II3142-452

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 171 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea FC Phoenix Fleece Dessuadora de futbol oversized amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona

    Phoenix Fleece Chelsea FC

    79,99 €

    Completa el look

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