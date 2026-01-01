Chelsea FC Phoenix Fleece Dessuadora de futbol oversized amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona

Phoenix Fleece Chelsea FC
Dessuadora de futbol oversized amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona
Transforma el teu fons d'armari amb aquesta dessuadora amb caputxa del Chelsea FC. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.
- Color mostrat: Blau brillant/Blanc
- Model: II3142-452
Phoenix Fleece Chelsea FC
Transforma el teu fons d'armari amb aquesta dessuadora amb caputxa del Chelsea FC. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.
Avantatges
- Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.
- El cordó et permet portar la caputxa folgada o cenyida quan fa fred.
Detalls del producte
- Butxaques frontals
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blau brillant/Blanc
- Model: II3142-452
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 171 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Phoenix Fleece Chelsea FC