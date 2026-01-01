Chelsea FC Club
Pantalons jogger de futbol Nike - Home
Hem combinat un bàsic de sempre amb l'orgull pel Chelsea FC per crear una peça còmoda que no et cansaràs de portar. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.
- Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
- Model: II3410-426
Chelsea FC Club
Hem combinat un bàsic de sempre amb l'orgull pel Chelsea FC per crear una peça còmoda que no et cansaràs de portar. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.
Detalls del producte
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà) / butxaca posterior: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
- Model: II3410-426
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea FC Club