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Chelsea FC Club Pantalons jogger de futbol Nike - Home - Pitch Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Pantalons jogger de futbol Nike - Home

59,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Hem combinat un bàsic de sempre amb l'orgull pel Chelsea FC per crear una peça còmoda que no et cansaràs de portar. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.


  • Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
  • Model: II3410-426

Chelsea FC Club

59,99 €

Hem combinat un bàsic de sempre amb l'orgull pel Chelsea FC per crear una peça còmoda que no et cansaràs de portar. El nostre teixit Fleece raspallat de densitat mitjana és molt suau a l'interior i presenta un tacte llis a l'exterior per mantenir la comoditat sense perdre la forma estructurada.

Detalls del producte

  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà) / butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
  • Model: II3410-426

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea FC Club Pantalons jogger de futbol Nike - Home

    Chelsea FC Club

    59,99 €

    Completa el look

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