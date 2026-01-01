triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Chelsea FC Club Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Home - Pitch Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Home

64,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior del Chelsea FC està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.


  • Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
  • Model: II3426-453

Chelsea FC Club

64,99 €

Aquesta part superior del Chelsea FC està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.

Detalls del producte

  • 80 % cotó, 20 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
  • Model: II3426-453

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Chelsea FC Club.

    Chelsea FC Club Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Home

    Chelsea FC Club

    64,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 11