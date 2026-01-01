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Chelsea FC Club
Dessuadora de futbol de coll rodó Nike - Home
64,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Aquesta part superior del Chelsea FC està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.
- Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
- Model: II3426-453
Chelsea FC Club
64,99 €
Aquesta part superior del Chelsea FC està confeccionada amb un teixit Fleece raspallat de densitat mitjana que és molt suau a l'interior i llis a l'exterior.
Detalls del producte
- 80 % cotó, 20 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Pitch Blue/Blanc
- Model: II3426-453
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chelsea FC Club
64,99 €