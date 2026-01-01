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Chelsea FC Club Dessuadora de futbol amb caputxa Nike - Nen - Blau brillant/Blanc

Chelsea FC Club

Dessuadora de futbol amb caputxa Nike - Nen

49,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

No deixis que el fred t'aturi per animar el Chelsea FC. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.


  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc
  • Model: II3725-452

Chelsea FC Club

49,99 €

No deixis que el fred t'aturi per animar el Chelsea FC. El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.

Detalls del producte

  • Butxaca frontal
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blau brillant/Blanc
  • Model: II3725-452

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 130 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chelsea FC Club Dessuadora de futbol amb caputxa Nike - Nen

    Chelsea FC Club

    49,99 €

    Completa el look