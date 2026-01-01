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Nike Challenger Pantalons curts de teixit Woven - Nen - Smoke Grey/Negre

Materials reciclats

Nike Challenger

Pantalons curts de teixit Woven - Nen

29,99 €
Smoke Grey/Negre
Psychic Blue/Anthracite
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Sempre estàs a punt per a un repte, per això busques l'equipament adequat. La tecnologia Dri-FIT es combina amb panells laterals de malla per capil·laritzar la suor i ajudar-te a mantenir la frescor quan el joc s'intensifica. A més, la butxaca oberta a la part posterior et permet guardar el telèfon sense que et molesti.


  • Color mostrat: Smoke Grey/Negre
  • Model: IV6162-084

Nike Challenger

29,99 €

Sempre estàs a punt per a un repte, per això busques l'equipament adequat. La tecnologia Dri-FIT es combina amb panells laterals de malla per capil·laritzar la suor i ajudar-te a mantenir la frescor quan el joc s'intensifica. A més, la butxaca oberta a la part posterior et permet guardar el telèfon sense que et molesti.

Avantatges

  • El teixit lleuger capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la comoditat i la transpirabilitat.
  • El cordó d'ajust ràpid a la cintura permet aconseguir un look cenyit a l'instant.
  • La butxaca oberta a la part posterior et permet portar el telèfon a sobre sense ocupar un espai preuat mentre jugues.
  • Els panells laterals de malla milloren la transpirabilitat quan el partit s'intensifica.

Detalls del producte

  • Detalls amb disseny reflector
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Smoke Grey/Negre
  • Model: IV6162-084

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 142 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Challenger Pantalons curts de teixit Woven - Nen

    Nike Challenger

    29,99 €

    Completa el look