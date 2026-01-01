Materials reciclats
Nike Challenger
Pantalons curts de teixit Woven - Nen
Sempre estàs a punt per a un repte, per això busques l'equipament adequat. La tecnologia Dri-FIT es combina amb panells laterals de malla per capil·laritzar la suor i ajudar-te a mantenir la frescor quan el joc s'intensifica. A més, la butxaca oberta a la part posterior et permet guardar el telèfon sense que et molesti.
- Color mostrat: Smoke Grey/Negre
- Model: IV6162-084
Nike Challenger
Sempre estàs a punt per a un repte, per això busques l'equipament adequat. La tecnologia Dri-FIT es combina amb panells laterals de malla per capil·laritzar la suor i ajudar-te a mantenir la frescor quan el joc s'intensifica. A més, la butxaca oberta a la part posterior et permet guardar el telèfon sense que et molesti.
Avantatges
- El teixit lleuger capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la comoditat i la transpirabilitat.
- El cordó d'ajust ràpid a la cintura permet aconseguir un look cenyit a l'instant.
- La butxaca oberta a la part posterior et permet portar el telèfon a sobre sense ocupar un espai preuat mentre jugues.
- Els panells laterals de malla milloren la transpirabilitat quan el partit s'intensifica.
Detalls del producte
- Detalls amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Smoke Grey/Negre
- Model: IV6162-084
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 142 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Challenger