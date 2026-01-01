Càrdigan de golf folgat Nike Fairway Fresh - Home

Nike Fairway Fresh
Càrdigan de golf folgat - Home
Alguns camps són difícils, es miri com es miri. Inspirat en la topografia d'un dels millors camps d'Anglaterra, l'estampat de tartan d'aquest agradable càrdigan reinventa el camuflatge des d'un punt de vista golfístic. L'ajust ample i la confecció suau de punt doble la converteixen en una peça imprescindible dins i fora del camp.
- Color mostrat: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Model: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Alguns camps són difícils, es miri com es miri. Inspirat en la topografia d'un dels millors camps d'Anglaterra, l'estampat de tartan d'aquest agradable càrdigan reinventa el camuflatge des d'un punt de vista golfístic. L'ajust ample i la confecció suau de punt doble la converteixen en una peça imprescindible dins i fora del camp.
Avantatges
- El teixit Knit de jacquard de densitat mitjana ofereix un tacte suau i càlid i un caient subtil.
- L'estampat per tota la peça mostra una vista d'ocell d'alguns dels forats més memorables del golf.
Detalls del producte
- Tancament amb botons
- 70 % polièster, 10 % acrílic, 10 % raió, 7 % llana, 3 % elastà.
- Rentar a mà amb aigua freda
- Producte importat
- Color mostrat: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Model: IO0687-104
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Fairway Fresh