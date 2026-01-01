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Brooklyn Nets Club
Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home
74,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Un teixit Fleece suau es combina amb l'estil dels Nets. Té tot el que t'agrada d'una dessuadora amb caputxa Nike amb un toc d'estil per als aficionats de debò.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
74,99 €
Un teixit Fleece suau es combina amb l'estil dels Nets. Té tot el que t'agrada d'una dessuadora amb caputxa Nike amb un toc d'estil per als aficionats de debò.
Detalls del producte
- Cos/folre de la caputxa: 79 % cotó, 21 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: HM9869-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Brooklyn Nets Club
74,99 €