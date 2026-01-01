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Brooklyn Nets Club Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home - Negre/Blanc

Brooklyn Nets Club

Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home

74,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Un teixit Fleece suau es combina amb l'estil dels Nets. Té tot el que t'agrada d'una dessuadora amb caputxa Nike amb un toc d'estil per als aficionats de debò.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

74,99 €

Un teixit Fleece suau es combina amb l'estil dels Nets. Té tot el que t'agrada d'una dessuadora amb caputxa Nike amb un toc d'estil per als aficionats de debò.

Detalls del producte

  • Cos/folre de la caputxa: 79 % cotó, 21 % polièster. Canalé: 98 % cotó, 2 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: HM9869-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Brooklyn Nets Club Dessuadora amb caputxa Nike NBA - Home

    Brooklyn Nets Club

    74,99 €

    Completa el look