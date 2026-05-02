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Brazil Club Dessuadora de futbol amb caputxa de teixit French Terry Nike - Home - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Dessuadora de futbol amb caputxa de teixit French Terry Nike - Home

69,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Hem agafat una peça clàssica per al dia a dia i hi hem afegit un toc d'orgull pel Brasil per crear un model bàsic i còmode que portaràs sempre. Aquesta dessuadora amb caputxa ampla, que és prou transpirable i còmoda perquè puguis dur-la tot l'any, està confeccionada amb un teixit French Terry de densitat mitjana, llis a l'exterior i amb bucles sense raspallar a l'interior.


  • Color mostrat: Coastal Blue/Light Menta
  • Model: IB6300-433

Brazil Club

69,99 €

Hem agafat una peça clàssica per al dia a dia i hi hem afegit un toc d'orgull pel Brasil per crear un model bàsic i còmode que portaràs sempre. Aquesta dessuadora amb caputxa ampla, que és prou transpirable i còmoda perquè puguis dur-la tot l'any, està confeccionada amb un teixit French Terry de densitat mitjana, llis a l'exterior i amb bucles sense raspallar a l'interior.

Avantatges

  • Els punys i la vora de canalé mantenen la dessuadora amb caputxa a lloc mentre et mous.
  • El cordó et permet portar la caputxa folgada o cenyida quan fa fred.

Detalls del producte

  • Cos/folre de la caputxa: 80 % cotó, 20 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Coastal Blue/Light Menta
  • Model: IB6300-433

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

1 estrella

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Brazil Club Dessuadora de futbol amb caputxa de teixit French Terry Nike - Home

Brazil Club

69,99 €

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