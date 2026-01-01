Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa per a sabatilles
La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast.
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre
- Model: IB4410-010
Nike Brasilia
La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast.
Avantatges
- Compartiment amb cremallera superior per guardar-hi les sabatilles amb seguretat.
- Butxaca exterior amb cremallera per desar-hi els objectes petits.
- Nansa en un extrem per transportar la bossa còmodament.
Detalls del producte
- 33 cm de llargada x 15 cm d'amplada x 18 cm d'alçada
- 11 l
- 100 % polièster
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Negre/Negre
- Model: IB4410-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Brasilia