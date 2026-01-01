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Nike Brasilia Bossa per a sabatilles - Negre/Negre/Negre

Materials reciclats

Nike Brasilia

Bossa per a sabatilles

19,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IB4410-010

Nike Brasilia

19,99 €

La bossa per a sabatilles Nike Brasilia permet desar i transportar les sabatilles en un espai separat de la resta de l'equipament. Presenta una nansa en un extrem per facilitar el seu transport i una butxaca amb cremallera per tenir els objectes petits a l'abast.

Avantatges

  • Compartiment amb cremallera superior per guardar-hi les sabatilles amb seguretat.
  • Butxaca exterior amb cremallera per desar-hi els objectes petits.
  • Nansa en un extrem per transportar la bossa còmodament.

Detalls del producte

  • 33 cm de llargada x 15 cm d'amplada x 18 cm d'alçada
  • 11 l
  • 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: IB4410-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Brasilia Bossa per a sabatilles

    Nike Brasilia

    19,99 €

    Completa el look

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