Nike Brasilia Bossa d'esport (petita, 41 l)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Materials reciclats
Segur que aquesta bossa d'esport serà l'estrella del teu proper viatge al gimnàs. No només pel compartiment lateral ventilat per a les sabatilles i altres objectes que fan mala olor, sinó també pel compartiment principal ample i per les butxaques amb cremallera que permeten organitzar l'interior i l'exterior de la part frontal.
Nike Brasilia
Segur que aquesta bossa d'esport serà l'estrella del teu proper viatge al gimnàs. No només pel compartiment lateral ventilat per a les sabatilles i altres objectes que fan mala olor, sinó també pel compartiment principal ample i per les butxaques amb cremallera que permeten organitzar l'interior i l'exterior de la part frontal.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia