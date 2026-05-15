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Nike Brasilia Bossa d'esport (petita, 41 l) - Chalk/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Brasilia

Bossa d'esport (petita, 41 l)

42,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Segur que aquesta bossa d'esport serà l'estrella del teu proper viatge al gimnàs. No només pel compartiment lateral ventilat per a les sabatilles i altres objectes que fan mala olor, sinó també pel compartiment principal ample i per les butxaques amb cremallera que permeten organitzar l'interior i l'exterior de la part frontal.


  • Color mostrat: Chalk/Negre/Blanc
  • Model: IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Segur que aquesta bossa d'esport serà l'estrella del teu proper viatge al gimnàs. No només pel compartiment lateral ventilat per a les sabatilles i altres objectes que fan mala olor, sinó també pel compartiment principal ample i per les butxaques amb cremallera que permeten organitzar l'interior i l'exterior de la part frontal.

Avantatges

  • La part inferior amb revestiment, tan robusta com els teus entrenaments, pot resistir cops, rascades i vessaments.
  • La corretja regulable per a les espatlles i les nanses dobles ofereixen opcions de transport còmodes.
  • Les butxaques laterals permeten desar-hi una ampolla d'aigua o altres objectes bàsics petits.

Detalls del producte

  • 51 cm de llargada x 28 cm d'amplada x 28 cm d'alçada
  • Cos/folre: 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Chalk/Negre/Blanc
  • Model: IH7970-103

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Nike Brasilia Bossa d'esport (petita, 41 l)

Nike Brasilia

42,99 €

Completa el look

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