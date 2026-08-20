Brasil Strike Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home

Materials reciclats
Brazil Strike
Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
L'ajust clàssic es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor i detalls de disseny específics per a les estrelles de futbol del futur. D'aquesta manera, podràs mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
- Color mostrat: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Model: IB5916-381
Brazil Strike
L'ajust clàssic es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor i detalls de disseny específics per a les estrelles de futbol del futur. D'aquesta manera, podràs mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
Avantatges
- Les butxaques laterals amb cremallera permeten desar-hi les teves coses de manera segura.
- Panells de malla que proporcionen transpirabilitat i lleugeresa.
Detalls del producte
- Cintura elàstica
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Model: IB5916-381
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
No hi ha ressenyes
Brazil Strike