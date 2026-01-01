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Bòxers de cotó Flight Essentials Jordan (paquet de 3) - Nen/a - Obsidian

Jordan

Bòxers de cotó Flight Essentials (paquet de 3) - Nen/a

29,99 €
Obsidian
Hemp
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Tant si vas a l'escola com al gimnàs o a la pista, aquests bòxers són ideals per rendir al màxim. Estan confeccionats amb un teixit de punt de cotó transpirable i elàstic. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on en cal.


  • Color mostrat: Obsidian
  • Model: IU5385-451

Jordan

29,99 €

Tant si vas a l'escola com al gimnàs o a la pista, aquests bòxers són ideals per rendir al màxim. Estan confeccionats amb un teixit de punt de cotó transpirable i elàstic. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on en cal.

Detalls del producte

  • Inclou 3 parells de bòxers
  • 95 % cotó, 5 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian
  • Model: IU5385-451

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Bòxers de cotó Flight Essentials Jordan (paquet de 3) - Nen/a

    Jordan

    29,99 €