Bòxers de cotó Flight Essentials Jordan (paquet de 3) - Nen/a

Jordan
Bòxers de cotó Flight Essentials (paquet de 3) - Nen/a
Tant si vas a l'escola com al gimnàs o a la pista, aquests bòxers són ideals per rendir al màxim. Estan confeccionats amb un teixit de punt de cotó transpirable i elàstic. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on en cal.
- Color mostrat: Obsidian
- Model: IU5385-451
Jordan
Tant si vas a l'escola com al gimnàs o a la pista, aquests bòxers són ideals per rendir al màxim. Estan confeccionats amb un teixit de punt de cotó transpirable i elàstic. La cintura elàstica proporciona un ajust còmode i el disseny tancat de dues capes ofereix subjecció on en cal.
Detalls del producte
- Inclou 3 parells de bòxers
- 95 % cotó, 5 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian
- Model: IU5385-451
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan