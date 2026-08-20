Materials reciclats
Boston Celtics Statement Edition
Pantalons curts Jordan Dri-FIT NBA Swingman de bàsquet - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Emula els teus jugadors preferits amb els pantalons curts dels Boston Celtics. Presenten els colors de l'equip i els detalls de logotips i disseny que porten els professionals a la pista per a tota l'afició. A més, inclouen malla transpirable amb una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre escalfes a la pista o explores la ciutat.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: DO9424-010
Boston Celtics Statement Edition
Emula els teus jugadors preferits amb els pantalons curts dels Boston Celtics. Presenten els colors de l'equip i els detalls de logotips i disseny que porten els professionals a la pista per a tota l'afició. A més, inclouen malla transpirable amb una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre escalfes a la pista o explores la ciutat.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Malla transpirable que manté la frescor dins i fora de la pista.
Detalls del producte
- Cintura elàstica amb cordó
- Butxaques laterals
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: DO9424-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Boston Celtics Statement Edition