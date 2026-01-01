Boston Celtics Courtside
Pantalons jogger Nike NBA Club Fleece - Home
Si t'encanten els Celtics, llueix el seu escut al pit! Aquests pantalons jogger especials, amb un estampat d'esprai, són perfectes per demostrar la passió pel teu equip.
- Color mostrat: Negre/Clover
- Model: HV9772-010
Boston Celtics Courtside
Si t'encanten els Celtics, llueix el seu escut al pit! Aquests pantalons jogger especials, amb un estampat d'esprai, són perfectes per demostrar la passió pel teu equip.
Avantatges
El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.
Detalls del producte
- Vores elàstiques
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà): 100 % cotó. Butxaca posterior: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Clover
- Model: HV9772-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Boston Celtics Courtside