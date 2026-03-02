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Boston Celtics Courtside Jaqueta amb cremallera completa Nike NBA Club Woven - Home - Negre/Clover/Clover

Materials reciclats

Boston Celtics Courtside

Jaqueta amb cremallera completa Nike NBA Club Woven - Home

89,99 €
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Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Amb caràcter. Plena d'orgull. Fins al final, tant si guanyes com si perds. Sempre. Aquesta jaqueta amb cremallera completa t'ajuda a realçar la teva lleialtat als Celtics i a mantenir la comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Clover/Clover
  • Model: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

89,99 €

Amb caràcter. Plena d'orgull. Fins al final, tant si guanyes com si perds. Sempre. Aquesta jaqueta amb cremallera completa t'ajuda a realçar la teva lleialtat als Celtics i a mantenir la comoditat.

Avantatges

  • El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.
  • El cordó et permet portar la caputxa folgada o cenyida quan fa fred.

Detalls del producte

  • Dessuadora amb caputxa i cordó
  • Cremallera completa
  • Cos: 100 % polièster. Folre: 100 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Clover/Clover
  • Model: HV9690-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Boston Celtics Courtside Jaqueta amb cremallera completa Nike NBA Club Woven - Home

Boston Celtics Courtside

89,99 €

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