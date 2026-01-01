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Boston Celtics Club Samarreta - Home - Clover

Boston Celtics Club

Samarreta - Home

34,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Ets fidel a l'equip amb tots els ets i uts. No segueixes una moda. Aquesta samarreta de cotó suau ret un sentit homenatge a l'ànima dels Celtics per reflectir la seva passió dins i fora de la pista.


  • Color mostrat: Clover
  • Model: IO6277-312

Boston Celtics Club

34,99 €

Ets fidel a l'equip amb tots els ets i uts. No segueixes una moda. Aquesta samarreta de cotó suau ret un sentit homenatge a l'ànima dels Celtics per reflectir la seva passió dins i fora de la pista.

Avantatges

El teixit de cotó és suau i lleuger per al dia a dia.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Clover
  • Model: IO6277-312

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Boston Celtics Club Samarreta - Home

    Boston Celtics Club

    34,99 €

    Completa el look