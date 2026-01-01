Boston Celtics Club Samarreta - Home

Boston Celtics Club
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Ets fidel a l'equip amb tots els ets i uts. No segueixes una moda. Aquesta samarreta de cotó suau ret un sentit homenatge a l'ànima dels Celtics per reflectir la seva passió dins i fora de la pista.
- Color mostrat: Clover
- Model: IO6277-312
Boston Celtics Club
Ets fidel a l'equip amb tots els ets i uts. No segueixes una moda. Aquesta samarreta de cotó suau ret un sentit homenatge a l'ànima dels Celtics per reflectir la seva passió dins i fora de la pista.
Avantatges
El teixit de cotó és suau i lleuger per al dia a dia.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Clover
- Model: IO6277-312
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Boston Celtics Club