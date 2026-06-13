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Bossa d'esport perforada Jordan (40 l) - Negre

Jordan

Bossa d'esport perforada (40 l)

159,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Porta les teves coses com un jugador de bàsquet i millora el teu estil amb aquesta elegant bossa d'esport, confeccionada amb pell sintètica perforada, reforçada per oferir-te més durabilitat i decorada amb el logo de la marca brodat. El compartiment principal és prou ampli per portar-hi l'equip de gimnàs, les coses del dia a dia o roba per passar la nit fora de casa, mentre que la butxaca interior et permet desar objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés i la corretja regulable és extraïble per portar-la de diverses maneres.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Porta les teves coses com un jugador de bàsquet i millora el teu estil amb aquesta elegant bossa d'esport, confeccionada amb pell sintètica perforada, reforçada per oferir-te més durabilitat i decorada amb el logo de la marca brodat. El compartiment principal és prou ampli per portar-hi l'equip de gimnàs, les coses del dia a dia o roba per passar la nit fora de casa, mentre que la butxaca interior et permet desar objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés i la corretja regulable és extraïble per portar-la de diverses maneres.

Detalls del producte

  • 30 cm d'alçada x 55 cm de llargada x 24 cm de profunditat; llargada de les nanses: 18 cm Longitud de la corretja: 130 cm (màxima), 81 cm (mínima)
  • Part principal del cos/nanses: 100 % poliuretà. Folre/corretja: 100 % polièster
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IV0367-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

4 estrelles

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Bossa d'esport perforada Jordan (40 l)

Jordan

159,99 €

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