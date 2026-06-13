Bossa d'esport perforada Jordan (40 l)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Porta les teves coses com un jugador de bàsquet i millora el teu estil amb aquesta elegant bossa d'esport, confeccionada amb pell sintètica perforada, reforçada per oferir-te més durabilitat i decorada amb el logo de la marca brodat. El compartiment principal és prou ampli per portar-hi l'equip de gimnàs, les coses del dia a dia o roba per passar la nit fora de casa, mentre que la butxaca interior et permet desar objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés i la corretja regulable és extraïble per portar-la de diverses maneres.
Jordan
Porta les teves coses com un jugador de bàsquet i millora el teu estil amb aquesta elegant bossa d'esport, confeccionada amb pell sintètica perforada, reforçada per oferir-te més durabilitat i decorada amb el logo de la marca brodat. El compartiment principal és prou ampli per portar-hi l'equip de gimnàs, les coses del dia a dia o roba per passar la nit fora de casa, mentre que la butxaca interior et permet desar objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés i la corretja regulable és extraïble per portar-la de diverses maneres.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan