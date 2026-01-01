Bossa de mà perforada Jordan (30,5 l)

Jordan
Bossa de mà perforada (30,5 l)
Porta les teves coses com un jugador de bàsquet i millora el teu estil amb aquesta elegant bossa de mà, confeccionada amb pell sintètica perforada, reforçada per oferir-te més durabilitat i decorada amb el logo de la marca brodat. El compartiment principal és prou ampli per anar a comprar, per al dia a dia o per passar la nit fora de casa. La butxaca interior et permet desar objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés i les corretges per a les espatlles són prou llargues per portar-la penjada a l'esquena i tenir les mans lliures.
- Color mostrat: Negre
- Model: IR8412-010
Jordan
Porta les teves coses com un jugador de bàsquet i millora el teu estil amb aquesta elegant bossa de mà, confeccionada amb pell sintètica perforada, reforçada per oferir-te més durabilitat i decorada amb el logo de la marca brodat. El compartiment principal és prou ampli per anar a comprar, per al dia a dia o per passar la nit fora de casa. La butxaca interior et permet desar objectes petits de manera segura en un lloc de fàcil accés i les corretges per a les espatlles són prou llargues per portar-la penjada a l'esquena i tenir les mans lliures.
Detalls del producte
- 31 cm d'alçada x 48 cm de llargada x 20 cm de profunditat. Longitud de les nanses: 27 cm
- Part principal del cos/nanses: 100 % poliuretà. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IR8412-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan