Materials reciclats
Beşiktaş J.K.
Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike - Nen/a
Inspirats en la roba que porta el teu equip al camp, aquests pantalons curts incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre representes el Beşiktaş.
- Color mostrat: Blanc/Negre/Negre
- Model: IZ6033-100
Beşiktaş J.K.
Inspirats en la roba que porta el teu equip al camp, aquests pantalons curts incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre representes el Beşiktaş.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Negre/Negre
- Model: IZ6033-100
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Beşiktaş J.K.