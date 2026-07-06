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Banyador d'una peça Shoreline amb textura i de coll rodó baix Nike Swim - Dona - Green Abyss/Nightshade

Materials reciclats

Nike Swim

Banyador d'una peça Shoreline amb textura i de coll rodó baix - Dona

64,99 €
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Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Aquest elegant banyador de coll rodó baix està confeccionat amb un teixit suau i d'assecat ràpid que afegeix una dimensió addicional al teu look. Aquesta peça, totalment folrada i amb una cobertura i un suport mitjans, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.


  • Color mostrat: Green Abyss/Nightshade
  • Model: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Aquest elegant banyador de coll rodó baix està confeccionat amb un teixit suau i d'assecat ràpid que afegeix una dimensió addicional al teu look. Aquesta peça, totalment folrada i amb una cobertura i un suport mitjans, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.

Avantatges

  • La subjecció mitjana ofereix una sensació d'ajust i et manté subjecta durant les activitats aquàtiques de tot el dia.
  • Sostenidor incorporat que ofereix una subjecció còmoda i un estil discret.
  • Completament folrat per a més subjecció i discreció.

Detalls del producte

  • Copes dels sostenidors extraïbles
  • Cobertura mitjana de la part inferior
  • El disseny de camals mitjans queda a la part central dels malucs
  • Logotip Swoosh brodat
  • Cos: 90 % nylon, 10 % elastà; folre: 100 % polièster reciclat
  • RENTAR A MÀ AMB AIGUA FREDA PER SEPARAT. DESPRÉS DE CADA ÚS. ES POT FER SERVIR LLEIXIU SENSE CLOR. S'HA D'ESTENDRE. NO ES POT PLANXAR. NO ES POT RENTAR EN SEC. NO ES POT DESAR SI LA PEÇA ESTÀ HUMIDA.
  • Color mostrat: Green Abyss/Nightshade
  • Model: IQ8319-399

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

4 estrelles

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Banyador d'una peça Shoreline amb textura i de coll rodó baix Nike Swim - Dona

Nike Swim

64,99 €

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