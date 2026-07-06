Banyador d'una peça Shoreline amb textura i de coll rodó baix Nike Swim - Dona

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Aquest elegant banyador de coll rodó baix està confeccionat amb un teixit suau i d'assecat ràpid que afegeix una dimensió addicional al teu look. Aquesta peça, totalment folrada i amb una cobertura i un suport mitjans, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.
Nike Swim
Aquest elegant banyador de coll rodó baix està confeccionat amb un teixit suau i d'assecat ràpid que afegeix una dimensió addicional al teu look. Aquesta peça, totalment folrada i amb una cobertura i un suport mitjans, ofereix l'equilibri perfecte entre comoditat i estil.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim