Bandolera Nike Commute (8 l)

Materials reciclats
Nike Commute
Bandolera (8 l)
La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou una funda folrada al compartiment principal, ideal per protegir els teus dispositius petits i tenir-los sempre a mà. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
- Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
- Model: IQ1285-010
Nike Commute
La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou una funda folrada al compartiment principal, ideal per protegir els teus dispositius petits i tenir-los sempre a mà. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.
Avantatges
- Amb la corretja per a les espatlles convertible, la podràs portar tant a la dreta com a l'esquerra.
- Panell posterior i corretja per a les espatlles enconxats per aportar més comoditat.
- Anelles exteriors perquè sigui fàcil de penjar i d'agafar.
- Bossa mini extraïble per organitzar els objectes més petits.
Detalls del producte
- 23 cm d'amplada x 38 cm d'alçada x 8 cm de profunditat
- Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster. Moneder: 59 % nylon, 41 % polièster. Folre: 100 % polièster.
- Netejar només les taques
- Producte importat
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
- Model: IQ1285-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Commute