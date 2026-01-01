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Bandolera Nike Commute (8 l) - Negre/Negre/Reflect Silver

Materials reciclats

Nike Commute

Bandolera (8 l)

49,99 €
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou una funda folrada al compartiment principal, ideal per protegir els teus dispositius petits i tenir-los sempre a mà. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
  • Model: IQ1285-010

Nike Commute

49,99 €

La moda es combina amb la funcionalitat per a les persones que es mouen per la ciutat cada dia. Inclou una funda folrada al compartiment principal, ideal per protegir els teus dispositius petits i tenir-los sempre a mà. Els detalls reflectors hi aporten un acabat brillant.

Avantatges

  • Amb la corretja per a les espatlles convertible, la podràs portar tant a la dreta com a l'esquerra.
  • Panell posterior i corretja per a les espatlles enconxats per aportar més comoditat.
  • Anelles exteriors perquè sigui fàcil de penjar i d'agafar.
  • Bossa mini extraïble per organitzar els objectes més petits.

Detalls del producte

  • 23 cm d'amplada x 38 cm d'alçada x 8 cm de profunditat
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster. Moneder: 59 % nylon, 41 % polièster. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
  • Color mostrat: Negre/Negre/Reflect Silver
  • Model: IQ1285-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Bandolera Nike Commute (8 l)

    Nike Commute

    49,99 €

    Completa el look

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