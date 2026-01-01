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Nike Baby Essentials Granota amb caputxa - Nadó - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Granota amb caputxa - Nadó

27,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau, i ofereix comoditat i suavitat en contacte amb la pell sensible dels més petits. La caputxa proporciona una calidesa addicional opcional i el tancament amb cremallera completa facilita el canvi de roba i permet combinar-la amb una samarreta de tirants.


  • Color mostrat: Pink Foam
  • Model: FQ1522-663

Nike Baby Essentials

27,99 €

Aquesta granota està confeccionada amb un teixit French Terry suau, i ofereix comoditat i suavitat en contacte amb la pell sensible dels més petits. La caputxa proporciona una calidesa addicional opcional i el tancament amb cremallera completa facilita el canvi de roba i permet combinar-la amb una samarreta de tirants.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pink Foam
  • Model: FQ1522-663

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Baby Essentials Granota amb caputxa - Nadó

    Nike Baby Essentials

    27,99 €

    Completa el look