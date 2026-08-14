Nike Aura Motxilla amb estampat floral (24 l)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Materials reciclats
Sí, necessites una altra motxilla. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. El compartiment principal és ideal per portar tots els bàsics del dia a dia i inclou una funda interior apta per a la majoria de portàtils. A més, la butxaca frontal amb cremallera i la butxaca lateral són perfectes per desar-hi objectes petits.
Nike Aura
Sí, necessites una altra motxilla. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. El compartiment principal és ideal per portar tots els bàsics del dia a dia i inclou una funda interior apta per a la majoria de portàtils. A més, la butxaca frontal amb cremallera i la butxaca lateral són perfectes per desar-hi objectes petits.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
1 estrella
Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura