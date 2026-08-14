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Nike Aura Motxilla amb estampat floral (24 l) - Negre/Negre/Gunmetal

Materials reciclats

Nike Aura

Motxilla amb estampat floral (24 l)

64,99 €
Negre/Negre/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TALLA ÚNICA
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Sí, necessites una altra motxilla. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. El compartiment principal és ideal per portar tots els bàsics del dia a dia i inclou una funda interior apta per a la majoria de portàtils. A més, la butxaca frontal amb cremallera i la butxaca lateral són perfectes per desar-hi objectes petits.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
  • Model: IQ1267-010

Nike Aura

64,99 €

Sí, necessites una altra motxilla. Aquesta combina un estampat floral delicat amb detalls metal·litzats elegants. El compartiment principal és ideal per portar tots els bàsics del dia a dia i inclou una funda interior apta per a la majoria de portàtils. A més, la butxaca frontal amb cremallera i la butxaca lateral són perfectes per desar-hi objectes petits.

Avantatges

  • Inclou una nansa per portar-la d'una manera alternativa.
  • Les corretges enconxades per a les espatlles es poden regular per aconseguir un ajust còmode.

Detalls del producte

  • 30 cm d'amplada x 43 cm d'alçada x 15 cm de profunditat
  • Cos: 100 % nylon. Folre: 100 % polièster.
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Gunmetal
  • Model: IQ1267-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (1)

1 estrella

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Nike Aura Motxilla amb estampat floral (24 l)

Nike Aura

64,99 €

Completa el look

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