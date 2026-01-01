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Atlètic de Madrid Club Pantalons jogger de futbol Nike - Nen - Deep Royal Blue/Blanc

Atlètic de Madrid Club

Pantalons jogger de futbol Nike - Nen

44,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb una silueta entallada d'ajust clàssic t'ofereix el tacte dels teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls de l'equip a les cuixes mostren la teva passió per l'equip.


  • Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
  • Model: IO3548-455

Atlètic de Madrid Club

44,99 €

Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb una silueta entallada d'ajust clàssic t'ofereix el tacte dels teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls de l'equip a les cuixes mostren la teva passió per l'equip.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
  • Model: IO3548-455

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Atlètic de Madrid Club Pantalons jogger de futbol Nike - Nen

    Atlètic de Madrid Club

    44,99 €

    Completa el look