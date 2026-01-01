Atlètic de Madrid Club
Pantalons jogger de futbol Nike - Nen
Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb una silueta entallada d'ajust clàssic t'ofereix el tacte dels teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls de l'equip a les cuixes mostren la teva passió per l'equip.
- Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
- Model: IO3548-455
Atlètic de Madrid Club
Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb una silueta entallada d'ajust clàssic t'ofereix el tacte dels teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls de l'equip a les cuixes mostren la teva passió per l'equip.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaques: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Deep Royal Blue/Blanc
- Model: IO3548-455
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 157 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid Club