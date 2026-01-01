Atlètic de Madrid Club
Pantalons jogger de futbol de teixit French Terry Nike - Home
Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb un ajust entallat clàssic t'ofereix la mateixa sensació que els teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls a les cuixes et permeten fer gala del teu equip.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: II3413-451
Atlètic de Madrid Club
Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb un ajust entallat clàssic t'ofereix la mateixa sensació que els teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls a les cuixes et permeten fer gala del teu equip.
Detalls del producte
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà) / butxaca posterior: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: II3413-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Atlètic de Madrid Club