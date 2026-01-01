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Atlètic de Madrid Club Pantalons jogger de futbol de teixit French Terry Nike - Home - Obsidian/Blanc

Atlètic de Madrid Club

Pantalons jogger de futbol de teixit French Terry Nike - Home

59,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb un ajust entallat clàssic t'ofereix la mateixa sensació que els teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls a les cuixes et permeten fer gala del teu equip.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: II3413-451

Atlètic de Madrid Club

59,99 €

Aquests pantalons jogger Atlètic de Madrid són tan suaus, càlids i còmodes que es podrien portar gairebé cada dia. El teixit French Terry amb un ajust entallat clàssic t'ofereix la mateixa sensació que els teus pantalons de xandall preferits, alhora que els detalls a les cuixes et permeten fer gala del teu equip.

Detalls del producte

  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà) / butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: II3413-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Atlètic de Madrid Club Pantalons jogger de futbol de teixit French Terry Nike - Home

    Atlètic de Madrid Club

    59,99 €

    Completa el look