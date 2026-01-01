triangle, start, resume, beginVideo
 
Imatge 1 de 6
Atlètic de Madrid Chill Terry Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona - Obsidian/Blanc

Atlètic de Madrid Chil Terry

Dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike de futbol - Dona

79,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic de Madrid, lleugera i d'ajust relaxat, està dissenyada per al bon temps. Té un caient subtil i està confeccionada amb un teixit suau que combina el millor del teixit Fleece i el teixit Knit de punt.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IO3591-451

Atlètic de Madrid Chil Terry

79,99 €

Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic de Madrid, lleugera i d'ajust relaxat, està dissenyada per al bon temps. Té un caient subtil i està confeccionada amb un teixit suau que combina el millor del teixit Fleece i el teixit Knit de punt.

Detalls del producte

  • Butxaques frontals
  • Punys i vora de canalé
  • Cos: 70 % cotó, 30 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc
  • Model: IO3591-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Atlètic de Madrid Chil Terry.

    Atlètic de Madrid Chill Terry Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona

    Atlètic de Madrid Chil Terry

    79,99 €

    Completa el look