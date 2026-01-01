Atlètic de Madrid Chill Terry Dessuadora de futbol amb caputxa i cremallera completa Nike - Dona

Atlètic de Madrid Chil Terry
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa Nike de futbol - Dona
Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic de Madrid, lleugera i d'ajust relaxat, està dissenyada per al bon temps. Té un caient subtil i està confeccionada amb un teixit suau que combina el millor del teixit Fleece i el teixit Knit de punt.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IO3591-451
Atlètic de Madrid Chil Terry
Aquesta dessuadora amb caputxa de l'Atlètic de Madrid, lleugera i d'ajust relaxat, està dissenyada per al bon temps. Té un caient subtil i està confeccionada amb un teixit suau que combina el millor del teixit Fleece i el teixit Knit de punt.
Detalls del producte
- Butxaques frontals
- Punys i vora de canalé
- Cos: 70 % cotó, 30 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IO3591-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 173 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Atlètic de Madrid Chil Terry.
Atlètic de Madrid Chil Terry