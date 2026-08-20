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Nike Apex Gorra de pescador Dri-FIT - Negre/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Gorra de pescador Dri-FIT

37,99 €
Negre/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Blanc/Anthracite/Blanc

Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció. La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.


  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Model: HJ3683-010

Nike Apex

37,99 €

Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció. La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Avantatges

  • El teixit de nylon i cotó té una textura llisa i un toc elàstic.
  • El cordó regulable permet aconseguir un ajust personalitzable.

Detalls del producte

  • Xarxa de cadena de margarida al voltant de la corona
  • Traus brodats
  • 67 % cotó, 29 % nylon, 4 % elastà
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Model: HJ3683-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Apex Gorra de pescador Dri-FIT

    Nike Apex

    37,99 €