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Nike Apex
Gorra de pescador Dri-FIT
37,99 €
Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció. La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Model: HJ3683-010
Nike Apex
37,99 €
Les gorres de pescador Apex sempre presenten un disseny de profunditat mitjana i 360 graus de protecció. La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Avantatges
- El teixit de nylon i cotó té una textura llisa i un toc elàstic.
- El cordó regulable permet aconseguir un ajust personalitzable.
Detalls del producte
- Xarxa de cadena de margarida al voltant de la corona
- Traus brodats
- 67 % cotó, 29 % nylon, 4 % elastà
- Rentar a mà
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Model: HJ3683-010
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Apex
37,99 €