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A'One "Lem and Lime" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson - Volt/Barely Volt/Blanc

A'One "Lem and Lime"

Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson

30 % de descompte
Volt/Barely Volt/Blanc
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
Tria una tallaGuia de talles
  • El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

A'ja Wilson té les seves pròpies sabatilles, com era d'esperar d'una jugadora que ha sigut MVP tres vegades. El seu primer model exclusiu està confeccionat amb escuma Cushlon 3.0 suau, que ofereix la comoditat incondicional que necessita per mantenir l'energia. Tant si fa tirs en suspensió com si ataca o defensa, A'ja sempre s'esforça per superar-se. Ella és així. La pregunta que t'has de fer és: vols portar el teu joc al mateix nivell?


  • Color mostrat: Volt/Barely Volt/Blanc
  • Model: FZ8605-702

A'One "Lem and Lime"

30 % de descompte

A'ja Wilson té les seves pròpies sabatilles, com era d'esperar d'una jugadora que ha sigut MVP tres vegades. El seu primer model exclusiu està confeccionat amb escuma Cushlon 3.0 suau, que ofereix la comoditat incondicional que necessita per mantenir l'energia. Tant si fa tirs en suspensió com si ataca o defensa, A'ja sempre s'esforça per superar-se. Ella és així. La pregunta que t'has de fer és: vols portar el teu joc al mateix nivell?

Energia durant tot el partit

Per estar a l'altura de la versatilitat d'A'ja, les seves sabatilles inclouen escuma Cushlon 3.0 còmoda sota els peus per proporcionar un retorn d'energia òptim. Així, en els partits clau, pot donar-ho tot.

Lleugeresa sense condicions

Res no atura A'ja quan el partit està en joc. Per això, la malla lleugera i transpirable afavoreix la rapidesa.

Tracció microperfeccionada

L'escuma tova i estable es combina amb un patró de tracció generatiu per oferir la subjecció i el control que necessita A'ja per ser la millor defensa.

El poder d'una estrella

El logotip d'A'ja, que es basa en l'estrella que sempre dibuixa a la seva signatura, té un estil robust, cridaner i divertit, igual que l'energia amb què juga a la pista.

Més avantatges

  • El taló ampliat ofereix una estabilitat òptima.
  • La banda de la part mitjana del peu proporciona la millor subjecció al pont i control del moviment.

Detalls del producte

  • Color mostrat: Volt/Barely Volt/Blanc
  • Model: FZ8605-702

Talles i ajustos

    • El disseny queda petit; et recomanem que demanis mitja talla més
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (452)

4.3 estrelles

  • Good shoes, but DSG disapointment

    Back_to_the game

    I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished

  • A One!

    Coop

    [This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Aja!!

    Ohiolady

    [This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

A'One "Lem and Lime" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson

A'One "Lem and Lime"

30 % de descompte

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