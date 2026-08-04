A'One "Lem and Lime" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson

Good shoes, but DSG disapointment
Back_to_the game
I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
A'ja Wilson té les seves pròpies sabatilles, com era d'esperar d'una jugadora que ha sigut MVP tres vegades. El seu primer model exclusiu està confeccionat amb escuma Cushlon 3.0 suau, que ofereix la comoditat incondicional que necessita per mantenir l'energia. Tant si fa tirs en suspensió com si ataca o defensa, A'ja sempre s'esforça per superar-se. Ella és així. La pregunta que t'has de fer és: vols portar el teu joc al mateix nivell?
A'One "Lem and Lime"
A'ja Wilson té les seves pròpies sabatilles, com era d'esperar d'una jugadora que ha sigut MVP tres vegades. El seu primer model exclusiu està confeccionat amb escuma Cushlon 3.0 suau, que ofereix la comoditat incondicional que necessita per mantenir l'energia. Tant si fa tirs en suspensió com si ataca o defensa, A'ja sempre s'esforça per superar-se. Ella és així. La pregunta que t'has de fer és: vols portar el teu joc al mateix nivell?
Per estar a l'altura de la versatilitat d'A'ja, les seves sabatilles inclouen escuma Cushlon 3.0 còmoda sota els peus per proporcionar un retorn d'energia òptim. Així, en els partits clau, pot donar-ho tot.
Res no atura A'ja quan el partit està en joc. Per això, la malla lleugera i transpirable afavoreix la rapidesa.
L'escuma tova i estable es combina amb un patró de tracció generatiu per oferir la subjecció i el control que necessita A'ja per ser la millor defensa.
El logotip d'A'ja, que es basa en l'estrella que sempre dibuixa a la seva signatura, té un estil robust, cridaner i divertit, igual que l'energia amb què juga a la pista.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.3 estrelles
Good shoes, but DSG disapointment
Back_to_the game
I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished
A One!
Coop
[This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Aja!!
Ohiolady
[This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
A'One "Lem and Lime"